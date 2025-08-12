Xi a Lula, ‘Cina e Brasile modello di autosufficienza’

agenzia

'Per i Paesi del Sud del mondo'

PECHINO, 12 AGO – Il presidente cinese Xi Jinping ha detto al suo omologo brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva che i due Paesi potrebbero essere un esempio di “autosufficienza” per i Paesi del Sud del mondo, secondo quanto riportano i media statali. Nel corso di una telefonata tenuta oggi Xi ha affermato che la Cina “collaborerà con il Brasile per dare un esempio di unità e autosufficienza tra i principali Paesi del Sud del mondo” e “costruirà insieme un mondo più giusto e un pianeta più sostenibile”, secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua.

