Xi a Rio per il G20, ‘pronto a rafforzare legami con Brasile’

Con Lula dialogo su strategie sviluppo e dossier internazionali

PECHINO, 18 NOV – Il presidente cinese Xi Jinping, dopo aver preso parte all’Apec di Lima, è arrivato a Rio de Janeiro per partecipare al vertice del G20 e per “colloqui approfonditi” con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Lo riporta l’agenzia statale Xinhua, secondo cui Xi ha detto di attendere con molto interesse lo scambio di opinioni con Lula e di essere pronto a “rafforzare ulteriormente le relazioni tra i due Paesi”. I due leader parleranno della promozione di strategie di sviluppo tra Cina e Brasile, nonché di questioni internazionali e regionali, ha proseguito Xi, notando di aver visitato il Paese sudamericano quattro volte e di aver assistito ai suoi sviluppi e cambiamenti negli ultimi 30 anni. Brasilia e Pechino, che quest’anno celebrano i 50 anni di relazioni diplomatiche, fanno parte del gruppo Brics delle principali economie emergenti. La Cina è il più grande mercato di esportazione del Brasile e l’interscambio commerciale bilaterale è aumentato del 9,9% nei primi 10 mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ha aggiunto la Xinhua. Questa è la seconda visita di Xi in Brasile in cinque anni, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese, in scia al refforzamento delle relazioni economiche in vari settori.

