Xi all’Onu, ridurremo gas serra del 7-10% entro il 2035

agenzia

Cina non si era mai impegnata con precisione sul breve termine

NEW YORK, 24 SET – Il presidente cinese ha annunciato il nuovo impegno di Pechino contro il climate change, promettendo di ridurre le emissioni di gas serra di una misura tra il 7% e il 10% entro il 2035. “La Cina ridurrà le sue emissioni nette di gas serra sull’insieme della sua economia dal 7% al 10% rispetto al picco massimo”, che non è ancora noto ma potrebbe essere raggiunto quest’anno, ha dichiarato Xi in videocollegamento a un vertice sul clima all’Onu, a margine dell’assemblea generale. Mai prima d’ora la Cina si era impegnata su una cifra precisa a breve o medio termine. Pechino si è posto l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2060 e fino a oggi aveva promesso di raggiungere il picco prima del 2030, traguardo che sembra in via di realizzazione già nel 2025 grazie allo sviluppo del solare e delle auto elettriche.

