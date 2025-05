Xi, Cina e Russia forze costruttive per stabilità globale

agenzia

'Resistere a tentativi per minare amicizia e fiducia reciproche'

PECHINO, 07 MAG – Cina e Russia sono Paesi “importanti con influenza significativa” e “forze costruttive per il mantenimento della stabilità strategica globale e il miglioramento della governance globale”. Il presidente Xi Jinping, in un articolo sui media russi in vista della sua visita di stato a Mosca, ha rimarcato che i legami bilaterali “hanno una chiara logica storica, una solida forza motrice endogena e un profondo patrimonio di civiltà. Non sono rivolte a terzi né soggette a terzi”. Le parti “devono resistere congiuntamente a qualsiasi tentativo per interferire e minare l’amicizia e la fiducia reciproca”, ha riferito il network statale Cctv.

