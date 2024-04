Xi, Cina-Russia su nuovo percorso di coesistenza armoniosa

agenzia

Presidente a Lavrov:'per l'equità e la giustizia internazionale'

PECHINO, 09 APR – Cina e Russia “si sono unite per forgiare un nuovo percorso di coesistenza armoniosa e di cooperazione vantaggiosa per tutti tra i principali Paesi, che ha portato benefici anche ai loro popoli e ha contribuito con saggezza e forza all’equità e alla giustizia internazionale”. Il presidente Xi Jinping, incontrando a Pechino il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ha ricordato di aver concordato con l’omologo Vladimir Putin “di continuare a mantenere stretti scambi per garantire che le relazioni Cina-Russia si sviluppino sempre in modo continuo e costante”, secondo il resoconto della diplomazia di Pechino.

