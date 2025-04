Xi, ‘gli sforzi cinesi sul cambiamento climatico non freneranno’

agenzia

'Annunceremo target di taglio di tutti i gas serra entro Cop30'

PECHINO, 23 APR – Gli sforzi della Cina per combattere il cambiamento climatico “non rallenteranno, indipendentemente da come possa cambiare la situazione internazionale”. Il presidente Xi Jinping, mentre gli Usa di Donald Trump si ritirano dagli impegni globali per il clima, ha assicurato che gli sforzi cinesi “per promuovere la cooperazione internazionale non si indeboliranno”. In un vertice virtuale all’Onu convocato dal Brasile, Xi ha detto che la Cina avrebbe annunciato i target di riduzione dei gas serra (Ndc) entro il 2035, prima della Cop30 di novembre, su tutti i gas serra e non solo sull’anidride carbonica, ha riferito il network Cctv.

