Xi, ‘il vertice Sco rafforzerà l’unità del Sud globale’

agenzia

Il presidente cinese al banchetto di apertura del 25/mo summit

PECHINO, 31 AGO – Il presidente cinese Xi Jinping ha espresso “fiducia che, con gli sforzi concertati di tutte le parti”, il vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) di Tianjin “sarà un pieno successo”. Xi, parlando al banchetto di benvenuto per i leader internazionali e di apertura della 25/ma riunione del gruppo, ha aggiunto di auspicare che “la Sco svolgerà sicuramente un ruolo ancora più importante e conseguirà ulteriori progressi, contribuendo in modo significativo a rafforzare unità e cooperazione tra gli Stati membri, con la convergenza dei Paesi del Sud globale e promuovendo un maggiore progresso della civiltà umana”.

