Xi, ‘mai tornare alla legge della giungla a danno deboli’

'La modernizzazione della Cina è percorso di sviluppo pacifico'

PECHINO, 03 SET – La modernizzazione della Cina “è un percorso di sviluppo pacifico”, l’umanità “vive sullo stesso pianeta e dovrebbe lavorare insieme in solidarietà e armonia. Non dobbiamo mai tornare alla legge della giungla, dove il forte preda il debole”. Il presidente Xi Jinping, al ricevimento presso la Grande sala del popolo dopo la parata militare su Piazza Tienanmen, ha detto che la Cina “sarà sempre una forza per la pace, la stabilità e il progresso nel mondo. Ci auguriamo con sincerità che tutti i Paesi imparino dalla storia, apprezzino la pace e promuovano insieme la modernizzazione globale”, ha aggiunto, prima del brindisi.

