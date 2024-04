Xi, rapporti migliori se Cina e Usa si considerano partner

agenzia

Presidente nell'incontro con imprenditori e accademici americani

PECHINO, 27 MAR – Lo stato delle relazioni Cina-Usa, “sia che si tratti di confronto o di cooperazione, incide sul benessere dei due popoli e sul futuro dell’umanità”. Lo ha detto il presidente Xi Jinping incontrando oggi nella Grande sala del popolo i rappresentanti delle comunità imprenditoriali e accademiche americane. “Il nostro rispettivo successo è l’opportunità reciproca. Finché le due parti si considereranno partner, si rispetteranno a vicenda, coesisteranno in pace e coopereranno per ottenere risultati vantaggiosi per tutti, le relazioni Cina-Usa miglioreranno”, ha aggiunto Xi secondo la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying.

