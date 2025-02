Xi, ‘Russia ha compiuto passi positivi per crisi Ucraina’

agenzia

Presidente cinese durante la telefonata con omologo russo Putin

PECHINO, 24 FEB – La Cina accoglie con favore “gli sforzi positivi compiuti dalla Russia e dalle altre parti interessate per risolvere la crisi” in Ucraina. Il presidente Xi Jinping, parlando a telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin su richiesta di quest’ultimo, ha ricordato che lo scorso settembre Cina, Brasile e alcuni Paesi del Sud globale “hanno fondato congiuntamente il gruppo ‘Amici della Pace’ sulla crisi ucraina per creare un’atmosfera e accumulare le condizioni per promuovere una soluzione politica alla crisi”. Putin ha informato Xi “sugli ultimi sviluppi nei contatti tra Russia e Stati Uniti”, ha riferito la Cctv.

