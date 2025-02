Yarden Bibas ha lasciato l’ospedale Sheba di Tel Hashomer

agenzia

Dimesso dopo gli esami, 'la strada per riprendersi è lunga'

ROMA, 10 FEB – Yarden Bibas è uscito oggi dall’ospedale Sheba di Tel Hashomer, dopo aver completato tutti gli esami, circa una settimana e mezza dopo essere stato liberato dalla prigionia di Hamas. Lo riportano i media israeliani ricordando che dopo il rilascio, la famiglia di Yarden ha sottolineato che “la strada per la riabilitazione è ancora lunga e non sarà completa finché Shiri, Ariel, Kfir e tutti i rapiti non torneranno a casa. Yarden è determinato a lavorare per il loro ritorno e si sente obbligato a fare tutto ciò che è in suo potere affinché nessuno venga lasciato indietro”. La famiglia ha inoltre chiesto al pubblico e ai media di rispettare la privacy per concedergli il tempo e la pace di riprendersi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA