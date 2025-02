agenzia

La scritta in un cartello dall'elicottero che lo trasportava

TEL AVIV, 01 FEB – “Ringrazio il popolo israeliano per il sostegno e l’aiuto. La mia famiglia mi ha detto che avete lottato per me: vi ringrazio”, lo ha scritto Yarden Bibas su un cartello che ha mostrato da dentro l’elicottero con cui è stato portato all’ospedale Sheba.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA