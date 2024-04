Yellen, vogliamo una sana relazione economica con la Cina

agenzia

Segretario al Tesoro americano incontra vice premier He Lifeng

PECHINO, 05 APR – Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha incontrato a Guangzhou, nel Guangdong, il vice premier cinese He Lifeng, al quale ha riferito che gli Usa “cercano una sana relazione economica che avvantaggi entrambe le parti”, capace di “garantire condizioni di parità per le imprese e i lavoratori in entrambi i Paesi”. Yellen, nel resoconto delle battute introduttive diffuse dal Dipartimento al Tesoro, ha detto di ritenere “fondamentale che le due maggiori economie” del pianeta “cerchino progressi sulle sfide globali come il cambiamento climatico e l’emergenza del debito nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo”. L’ex presidente della Fed ha anche affermato di ritenere prioritario che le due parti “comunichino strettamente su questioni motivo di preoccupazione come la sovraccapacità e le azioni economiche legate alla sicurezza nazionale. È ciò che il mondo e i nostri cittadini si aspettano da noi”. Nel corso degli ultimi mesi, sulla spinta del summit di San Francisco dello scorso novembre tra i due presidenti Joe Biden e Xi Jinping, “i gruppi di lavoro economici e finanziari da noi costituiti hanno continuato a incontrarsi e a fare progressi su una serie di questioni importanti e difficili. Quelle conversazioni, come la nostra, sono state franche e sostanziali. Credo che abbiamo raccolto la sfida dei nostri leader di porre le relazioni Usa-Cina su basi più solide”, ha aggiunto Yellen.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA