Yermak a Witkoff, tutte le proposte Usa sono bloccate da Mosca

agenzia

'Kiev aperta a negoziati tra leader e discutere ampia gamma temi

ROMA, 29 AGO – Il capo dell’ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak ha incontrato a New York l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff. “La priorità principale è promuovere una vera diplomazia – afferma Yermak su X – e garantire l’attuazione di tutti gli accordi raggiunti al vertice di Washington. Stiamo coordinando i nostri sforzi”. “Siamo aperti a negoziati diretti a livello di leader e siamo pronti a discutere la più ampia gamma di questioni”. Kiev, ha chiarito il braccio destro di Zelensky, “accoglie con favore tutte le iniziative di pace Usa ma putroppo ciascuna di esse viene bloccata dalla Russia”.

