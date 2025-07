Zambelli chiede di partecipare da remoto a processo a Camera

agenzia

Deputata Brasile latitante in Italia è in lista rossa Interpol

BRASILIA, 02 LUG – La deputata brasiliana “in licenza” Carla Zambelli ha richiesto il diritto di partecipare tramite videoconferenza alle sessioni della Camera nel processo che potrebbe portare alla revoca del suo mandato. La parlamentare, che è latitante in Italia, è stata inclusa nella lista rossa dell’Interpol dal 5 giugno scorso, secondo quanto verificato da Cnn Brasil. “Avremmo fatto la richiesta affinché fosse ascoltata dalla Commissione Costituzione e Giustizia della Camera (Ccj), ma se (la Commissione) ritiene che possa partecipare per tutto il processo, non ci sono riserve”, ha affermato l’avvocato difensore della deputata, Fábio Pagnozzi. Zambelli è stata condannata a 10 anni di prigione per il suo coinvolgimento nell’invasione del sistema del Consiglio brasiliano di giustizia, in collaborazione con l’hacker Walter Delgatti, attualmente detenuto a San Paolo. La deputata nega il suo coinvolgimento mentre l’avvocato Pagnozzi ha chiesto un confronto tra Zambelli e Delgatti in quanto a suo dire l’hacker “è un bugiardo abituale, ha cambiato la sua testimonianza più di sei volte. È per questo che chiediamo il confronto alla Commissione costituzione e giustizia della Camera”. La decisione sulla partecipazione o meno di Zambelli da remoto in videoconferenza spetta al relatore del caso nella Ccj, il deputato Diego Garcia del partito Republicanos che fa parte del governo brasiliano con il ministro dei Porti ed Aeroporti, Silvio Costa Filho.

