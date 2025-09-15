Zambia, due uomini condannati a due anni di lavori forzati per stregoneria

la storia

Secondo i giudici attentavano al presidente della repubblica con degli amuleti

La giustizia dello Zambia ha condannato due uomini a due anni di carcere con lavori forzati per aver tentato di usare la stregoneria con l’obiettivo di uccidere il presidente.

Il cittadino mozambicano Jasten Mabulesse Candunde e il capo villaggio zambiano Leonard Phiri sono stati arrestati a dicembre in possesso di amuleti, tra cui un camaleonte vivo.

La polizia ha dichiarato che i due pianificavano di usare gli amuleti per danneggiare il presidente Hakainde Hichilema e sono stati accusati di aver professato la conoscenza della stregoneria e di possesso di amuleti. «Il movente del reato era l’uccisione del capo dello Stato», ha stabilito il magistrato Fine Mayambu nella capitale Lusaka.