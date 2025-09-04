Zambia, ex ministro degli esteri condannato ai lavori forzati per corruzione

in africa

La magistratura dello Zambia ha condannato l’ex ministro degli Esteri Joseph Malanji a quattro anni di carcere con lavori forzati per corruzione. Malanji, che ha servito sotto l’ex presidente Edgar Lungu dal 2018 al 2021, è stato arrestato alla fine del 2021 con l’accusa di aver utilizzato fondi statali per acquisire proprietà, tra cui due elicotteri Bell 420.Il 60enne sconterà «quattro anni di carcere con lavori forzati», ha stabilito il giudice, Ireen Wishimanga. Il coimputato di Malanji, Fredson Yamba, sconterà tre anni, ha aggiunto.Yamba, ex segretario del Tesoro, è stato accusato di aver facilitato il trasferimento di oltre 8 milioni di dollari a una missione dello Zambia in Turchia senza giustificare la spesa. Non è ancora chiaro se i condannati presenteranno ricorso contro la sentenza.I due sono i primi alti funzionari del governo di Lungu arrestati con l’accusa di corruzione dopo l’insediamento del presidente Hakainde Hichilema. Quest’ultimo ha ripetutamente promesso di sradicare la corruzione, ma i suoi oppositori affermano che i progressi in questa direzione sono lenti.

