Zar dei confini contro Selena Gomez, ‘avanti con le espulsioni’

agenzia

Dopo video della star di Emilia Perez in lacrime per i migranti

NEW YORK, 27 GEN – Tom Homan, lo zar del controllo dei confini dell’amministrazione Trump, ha reagito a un video dell’attrice Selena Gomez che in lacrime ha protestato per le espulsioni di migranti. Intervistato dalla Fox, Homan ha detto che, se non sono d’accordo con lo stato delle cose, persone come la Gomez possono andare in Congresso e cambiare la legge. “Andremo avanti con questa operazione senza scuse per nessuno. Renderemo piu’ sicure le nostre comunita’. E’ tutto per il bene della nazione”, ha detto l’esponente dell’amministrazione Trump. In un video postato su Instagram intitolato “I’m sorry”, la star del film pluricandidato agli Oscar Emilia Perez scoppia in lacrime dicendo: “Tutta la mia gente viene attaccata”, anche i “bambini. Non capisco. Mi dispiace molto. Vorrei fare qualcosa ma non posso. Non so cosa fare. Proverò di tutto, lo prometto”. Le critiche sono state immediate tanto da spingere l’attrice, che e’ americana messicana di terza generazione, a rimuovere il video.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA