Zelensky, 3mila bombe aeree russe sull’Ucraina solo a marzo

agenzia

'I Patriot necessari per le vite sotto attacco'

ROMA, 03 APR – “Solo nel mese di marzo, i terroristi russi hanno lanciato contro l’Ucraina più di 400 missili di diverso tipo, oltre 600 droni e più di 3.000 bombe aeree guidate. Diverse città e villaggi dell’Ucraina stanno soffrendo… la Russia sta colpendo con particolare durezza i territori di frontiera e le comunità di confine”, ha scritto su Telegram Volodymyr Zelensky. “La nostra Charkiv, una città di oltre un milione di persone, è stata colpita da missili e droni fin dal primo giorno di questa guerra. Ora i terroristi russi usano anche bombe aeree contro Kahrkiv.. Questo è un abuso e un dolore quotidiano, una perdita quotidiana per la città. Le infrastrutture e i normali edifici residenziali vengono distrutti ogni giorno”, ha aggiunto il presidente ucraino, “tutto questo non accadrà più quando l’Ucraina riceverà sistemi di difesa aerea affidabili, in grado di salvare le vite dei nostri cittadini e di restituire sicurezza alle nostre città. I Patriot nelle mani degli ucraini hanno dimostrato che tutte le forme di terrore russo possono perdere. E questo è necessario, necessario per la nostra Kharkiv e per tutte le altre città e comunità le cui vite sono ora sotto attacco russo”.

