Zelensky a Berlino per videoconferenza sul vertice in Alaska
Lo comunicano diverse fonti di stampa
BERLINO, 13 AGO – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso a Berlino in giornata per partecipare alle videoconferenze con i leader europei e con Donald Trump per discutere del prossimo vertice in Alaska tra l’amministrazione statunitense e quella russa. Lo comunicano diversi organi di stampa e l’agenzia tedesca Dpa riferisce di fonti interne al governo.
