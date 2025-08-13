Zelensky a Berlino per videoconferenza sul vertice in Alaska

agenzia

Lo comunicano diverse fonti di stampa

BERLINO, 13 AGO – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso a Berlino in giornata per partecipare alle videoconferenze con i leader europei e con Donald Trump per discutere del prossimo vertice in Alaska tra l’amministrazione statunitense e quella russa. Lo comunicano diversi organi di stampa e l’agenzia tedesca Dpa riferisce di fonti interne al governo.

