Zelensky a Londra domenica per la riunione con i leader

agenzia

Lo hanno reso noti fonti governative del Regno Unito

LONDRA, 26 FEB – Ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky domenica prossima a Londra, in occasione della riunione sulla difesa comune europea ospitata dal premier britannico Keir Starmer con un nucleo di leader di Paesi del vecchio continente (inclusa Giorgia Meloni). Lo hanno reso noti fonti governative del Regno. Zelensky arriverà nella capitale britannica dopo l’incontro atteso per venerdì a Washington con il presidente americano Donald Trump, che domani riceverà intanto Starmer. La riunione di Londra segue il formato di quella ospitata la settimana scorsa da Emmanuel Macron a Parigi, dove però Zelensky non c’era.

