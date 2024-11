agenzia

Il presidente ucraino contrario alla telefonata con il russo

ROMA, 15 NOV – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto al cancelliere tedesco Olaf Scholz che la sua telefonata a Vladimir Putin “aiuterà il presidente russo a ridurre il suo isolamento e, in ultima analisi, a far proseguire la guerra in Ucraina”. Lo riporta Sky News.

