Zelensky a Starmer, dagli europei necessarie misure chiare

agenzia

'Serve il massimo coordinamento tra noi e i nostri alleati'

KIEV, 09 AGO – In vista del summit del 15 agosto tra Donald Trump e Vladimir Putin “sono necessarie misure chiare da parte degli europei”: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando col premier britannico, Kier Starmer. Zelensky ha sottolineato come serva in questo momento “il massimo coordinamento tra Kiev e i suoi alleati”. Nel pomeriggio a Londra è prevista una riunione tra europei e ucraini alla quale partecipano anche gli Usa.

