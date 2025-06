Zelensky a Trump, ‘sanzioni a Mosca per obbligarla alla tregua’

agenzia

'La Russia vuole solo una breve pausa negli scontri'

ROMA, 02 GIU – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il suo omologo statunitense Donald Trump ad adottare sanzioni contro la Russia per “costringerla” a un cessate il fuoco, accusando Mosca di volere solo una “breve pausa” negli scontri e non una tregua completa. “Ci aspettiamo davvero che Trump adotti misure forti. Ci aspettiamo che sostenga le sanzioni per costringere la Russia a porre fine alla guerra, o almeno a passare alla prima fase, ovvero il cessate il fuoco”, ha dichiarato Zelensky in una conferenza stampa.

