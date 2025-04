Zelensky a Witkoff, ‘i nostri territori sono linea rossa’

agenzia

'Ha superato le sue competenze, solo ucraini possono decidere'

ROMA, 15 APR – “Tutti i territori appartengono allo Stato unitario dell’Ucraina. Pertanto, ancora una volta, solo il popolo ucraino può parlare dei territori del nostro Stato. E sapete che per noi queste sono linee rosse: riconoscere qualsiasi territorio temporaneamente occupato come non ucraino, ma russo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dai media ucraini, replicando all’inviato Usa Steve Witkoff che a Fox News aveva detto che un eventuale accordo di pace con la Russia avrebbe incluso la questione dei “cinque territori”. “Ancora una volta, i rappresentanti discutono di questioni che vanno oltre la loro competenza”.

