Zelensky, ‘abbiamo urgente bisogno di armi’

agenzia

'Solo così potremo garantire il risultato in Ucraina'

ROMA, 22 MAG – “Per distruggere il nemico, frenare la pressione russa e ottenere i risultati necessari per l’Ucraina, abbiamo bisogno dell’aiuto tempestivo dei nostri partner. Le armi necessarie devono essere nelle mani dei nostri soldati il ;;più presto possibile e funzionanti. Solo così potremo garantire il risultato in Ucraina, ciò di cui tutti abbiamo bisogno”; lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sono grato a tutti i Paesi e a tutti i leader che lo capiscono e che stanno attuando i nostri accordi il più rapidamente possibile per proteggerci – aggiunge -. Ringrazio tutti i nostri soldati che, nonostante la dura pressione russa, nonostante tutte le difficoltà della situazione, stanno garantendo la sicurezza dell’Ucraina”.

