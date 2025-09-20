Zelensky agli alleati, servono sanzioni o perdiamo tempo

agenzia

Legale misure Usa a quelle europee rallenta pressione su Putin

ROMA, 20 SET – Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha espresso frustrazione e ha affermato che “legare” le possibili sanzioni statunitensi alle richieste ai paesi europei di agire per primi significa “rallentare la pressione su Putin”. “Il presidente Trump – ha detto il leader ucraino, come riporta il Guardian – si aspetta un’azione decisa dall’Europa. Credo che stiamo perdendo molto tempo se non vengono imposte sanzioni o non vengono adottate misure concrete, che ci aspettiamo fortemente da lui (Trump,ndr)”, ha detto Zelensky.

