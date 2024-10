Zelensky ai grandi Paesi, ‘siate davvero grandi, servono armi’

agenzia

ROMA, 08 OTT – “L’ovvia necessità per l’Ucraina è quella di rafforzare la nostra difesa aerea in modo da rendere impossibile il terrore russo. Ovunque sia necessario. È importante che i grandi Paesi che hanno le armi necessarie siano davvero grandi nel proteggere le vite umane – non tenendo queste armi da qualche parte in magazzini o depositi, ma che i Petriot e tutto il resto funzionino davvero per salvare vite umane”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA