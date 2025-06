Zelensky, altri colloqui in questo formato non hanno senso

agenzia

Leader ucraino propone tregua fino a incontro con Putin

ROMA, 04 GIU – Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky afferma che continuare i colloqui a Istanbul con le attuali delegazioni “non ha senso”. Zelensky ha anche proposto che la Russia introduca un cessate il fuoco fino all’incontro tra lui e il presidente russo Vladimir Putin. “Offriamo ai russi un cessate il fuoco finché i leader non si incontreranno. La mia opinione personale è che siamo pronti a incontrarci immediatamente”, afferma come il leader ucraino come riporta Ukrainska Pravda. “Incontro a scelta dei russi: Istanbul, Città del Vaticano, Svizzera. Offriamo – aggiunge Zelensky – un incontro da lunedì in qualsiasi giorno. Perché un cessate il fuoco prima dell’incontro dei leader? Perché ci incontreremo e se non c’è intesa, nessun desiderio di de-escalation e nessuna idea su come porvi fine, allora il cessate il fuoco terminerà lo stesso giorno. Se ci renderemo conto che possiamo proseguire il dialogo e siamo pronti ad adottare le misure appropriate per la de-escalation, allora continueremo il cessate il fuoco. Con il monitoraggio americano e le garanzie americane di mediazione”.

