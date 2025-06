Zelensky, chi dà alla guerra più tempo è complice di Putin

agenzia

'La Russia non cambia stile, morti 3 soccorritori'

ROMA, 06 GIU – “La Russia deve essere ritenuta responsabile per questo. Fin dal primo minuto di questa guerra hanno colpito città e villaggi per distruggere vite umane. Abbiamo fatto molto insieme al mondo per avere l’opportunità di difenderci. Ma ora è il momento in cui gli Usa, l’Ue e tutti nel mondo insieme possono fermare questa guerra facendo pressione sulla Russia. Se qualcuno non fa pressione e dà alla guerra più tempo per mietere vittime, questa è complicità e responsabilità. Dobbiamo agire con decisione”. Così Volodymyr Zelensky, dopo i raid russi che nella notte hanno ucciso 3 persone, “tutti soccorritori” e ferito 49 in tutto il Paese.

