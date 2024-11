Zelensky, ‘con Trump la guerra di Putin finirà prima’

agenzia

'Con lui un buon dialogo, mi chiede di partecipare ai negoziati'

ROMA, 15 NOV – “Sotto l’amministrazione del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, la guerra della Russia contro l’Ucraina finirà prima, anche se non esiste una data esatta”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Suspilne. Zelensky ha assicurato che con Trump si è sviluppata “un’interazione costruttiva”, aggiungendo che il tycoon gli ha chiesto di partecipare ai negoziati con la Russia. “Siamo un Paese indipendente. E noi durante questa guerra abbiamo dimostrato che la retorica del ‘siediti e ascolta’ non funziona”, ha sottolineato il leader ucraino.

