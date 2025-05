Zelensky, contatti con Mosca per scambio mille prigionieri

agenzia

'Unico risultato di Istanbul, ricevuto elenco'

ROMA, 22 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fa sapere su Telegram che a Kiev si è tenuto “un incontro per preparare lo scambio per la liberazione di 1.000 nostri connazionali dalla prigionia russa, pressoché l’unico vero risultato dell’incontro in Turchia”. “Stiamo lavorando per garantire questo risultato”, afferma Zelensky. “Ci sono state segnalazioni di contatti con i russi. Il ministro della Difesa ucraino Umerov supervisiona l’organizzazione del processo e l’attuazione dell’accordo. Stiamo scoprendo i dettagli di ogni persona indicata nell’elenco dalla parte russa”.

