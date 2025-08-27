Zelensky, ‘da Mosca segnali negativi sugli incontri’

agenzia

'Serve pressione'. Colloquio con Stubb, 'prepariamo le garanzie'

ROMA, 27 AGO – “Purtroppo, i russi stanno attualmente inviando segnali negativi riguardo agli incontri e ulteriori sviluppi. Gli attacchi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano. Ogni giorno ci sono nuove vittime. I russi reagiranno solo a una pressione reale in risposta a tutto questo. La pressione è necessaria. Contiamo su di essa. Sono necessari passi concreti da parte della Russia, passi verso una vera diplomazia”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, dopo una telefonata col presidente finlandese Alexander Stubb. “I nostri team stanno attivamente preparando l’architettura di solide garanzie di sicurezza multilaterali per l’Ucraina, con tutti i soggetti coinvolti: europei, americani e gli altri partner della Coalizione dei Volenterosi. Comandanti militari, ministri della Difesa e consiglieri per la sicurezza: a diversi livelli, stiamo preparando le componenti della sicurezza futura. Stiamo accelerando il processo di definizione dei dettagli. È già tempo di organizzare il formato per le discussioni tra i leader per determinare le priorità chiave e le tempistiche. Un’area importante sono le relazioni con gli Stati Uniti, garantendo la massima concretezza a queste relazioni”, ha affermato.

