Zelensky, ‘dal nazi Putin maxi-attacco nel Giorno della Memoria’

'Il mondo non ha diritto di dare un'altra possibilità a nazismo'

ROMA, 08 MAG – “Massiccio attacco missilistico del Putin nazista nel Giorno della Memoria e vittoria sul nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Più di 50 missili e più di 20 (droni, ndr) ‘Shahed’ sulle infrastrutture nelle regioni di Leopoli, Vinnytsia, Kiev, Poltava, Kirovohrad, Zaporizhzhia, Ivano-Frankivsk. Tutti i servizi necessari sono già operativi sul territorio per eliminare le conseguenze del terrorismo”: lo scrive questa mattina su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il mondo intero dovrebbe capire chiaramente chi è chi. Il mondo intero non ha il diritto di dare un’altra possibilità al nazismo”, aggiunge il leader ucraino. In precedenza l’Aeronautica militare aveva reso noto che le forze russe hanno lanciato la notte scorsa sul Paese 55 missili (incluso uno ipersonico) e 21 droni kamikaze: di questi, sono stati abbattuti 39 missili e 20 velivoli senza equipaggio.

