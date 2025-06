Zelensky, Danimarca sarà primo Paese con cui produrremo armi

agenzia

Al vertice Nato all'Aja incontro con la premier Frederiksen

ROMA, 25 GIU – La Danimarca sarà il primo Paese con cui l’Ucraina lancerà la produzione congiunta di armi da difesa: lo ha annunciato su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha incontrato oggi al vertice Nato all’Aja la premier danese Mette Frederiksen. “Ottimo incontro” con la premier Frederiksen: “Abbiamo discusso in dettaglio dello sviluppo della produzione congiunta di armi, della presidenza danese del Consiglio dell’UE e dell’ulteriore supporto ai nostri soldati. Ci sono decisioni importanti: la Danimarca sarà il primo Paese con cui lanceremo la produzione congiunta di armi da difesa. Ogni Paese che aiuta sinceramente l’Ucraina ora può contare su una partnership reciprocamente vantaggiosa con noi. Rafforziamo insieme l’Europa”, si legge nel messaggio. “Sono grato alla Danimarca per il suo significativo supporto politico e di difesa. Grazie, Mette, per aver sempre potuto contare su di te e sul cordiale popolo danese”, conclude.

