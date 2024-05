Zelensky, decisioni tempestive su difesa aerea dell’Ucraina

agenzia

ROMA, 04 MAG – “Decisioni tempestive e adeguate sulla difesa aerea dell’Ucraina, fornitura tempestiva di armi ai nostri soldati: questo è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento per proteggere vite umane”: lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Solo questa settimana i terroristi hanno compiuto più di 380 attacchi contro le nostre città e regioni”, prosegue Zelensky, che cita le regioni di Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Kherson e Odessa. “E questo succede ogni settimana di questa guerra”, aggiunge. “Il terrore russo quotidiano e deliberato contro le persone, le nostre città e i nostri villaggi può essere fermato. I partner dispongono di tutti i sistemi necessari, di tutte le armi necessarie affinché l’Ucraina possa proteggere la vita – conclude il messaggio -. Grazie a tutti i leader e gli Stati che comprendono che la pronta consegna e la piena attuazione degli accordi è ciò che protegge non solo gli ucraini, ma anche ogni nazione che potrebbe essere presa di mira dal terrorismo russo”.

