Zelensky, esclusa la cessione del Donbass alla Russia

agenzia

'Se ci ritirassimo apriremmo una testa di ponte per loro truppe'

(ANSA-AFP) – KIEV, 12 AGO – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso il ritiro delle truppe dalla regione del Donbass nell’ambito di un accordo di pace con la Russia, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che entrambe le parti avrebbero dovuto cedere parti di territorio. “Non ci ritireremo dal Donbass… se ci ritiriamo oggi dal Donbass – le nostre fortificazioni, il nostro territorio, le alture che controlliamo – apriremo chiaramente una testa di ponte per i russi per preparare un’offensiva”, ha detto Zelensky ai giornalisti. (ANSA-AFP).

