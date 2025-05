Zelensky, farò di tutto per incontrare Putin in Turchia

agenzia

Leader ucraino: 'Ma penso che non voglia né tregua né negoziati'

ROMA, 13 MAG – “Io sarò in Turchia. Ci sarà anche il presidente Erdogan. Tutti sono pronti a incontrare il leader russo. Farò di tutto per incontrarlo, ovunque in Turchia”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev, come riportano i media ucraini. Ma, ha aggiunto, “penso che Putin non voglia che la guerra finisca, non voglia un cessate il fuoco, non voglia negoziati”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA