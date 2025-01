Zelensky, ‘grato all’Italia per tutto il suo sostegno’

agenzia

'Con Crosetto parlato di futuro, prima di tutto difesa aerea'

ROMA, 16 GEN – “Ho avuto un incontro con il ministro della Difesa italiano e sono grato all’Italia per tutto il supporto fornito al nostro Paese e al nostro popolo”, lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un suo videomessaggio questa sera, citato da Ukrinform, dopo la visita del ministro della Difesa Guido Crosetto oggi a Kiev. “Abbiamo parlato di cosa possiamo fare insieme in futuro, prima di tutto la difesa aerea. Abbiamo anche discusso della produzione congiunta. Dobbiamo aggiungere posti di lavoro per il nostro popolo in Europa e risultati tecnologici”, ha aggiunto Zelensky, ricordando inoltre che l’Italia sta preparando l’undicesimo pacchetto di aiuti a sostegno dell’Ucraina.

