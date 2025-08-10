Zelensky: “Grazie ad alleati, la fine della guerra sia giusta”

Guerra

"Kiev apprezza e sostiene dichiarazione leader europei"

“La fine della guerra deve essere giusta e sono grato a tutti coloro che ora sono al fianco dell’Ucraina e del nostro popolo per la pace in Ucraina, che difende gli interessi vitali dei nostri popoli europei in materia di sicurezza”: così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Ucraina apprezza e sostiene pienamente la dichiarazione del presidente (francese) Macron, del presidente del Consiglio dei ministri Meloni, del cancelliere (tedesco) Merz, del premier (polacco) Tusk, del premier (britannico) Starmer, della presidente (della Commissione Ue) Ursula von der Leyen e del presidente (finlandese) Stubb sulla pace per l’Ucraina”

