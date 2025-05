Zelensky, ‘ieri a Istanbul occasione persa per cessate il fuoco’

agenzia

Dobbiamo fare pressione sulla Russia affinché fermi le uccisioni

ROMA, 17 MAG – “Ieri, come ogni giorno in questa guerra, si è presentata l’occasione per cessare il fuoco. L’Ucraina propone da tempo questa soluzione: un cessate il fuoco completo e incondizionato per salvare vite umane. Alla Russia resta solo la possibilità di continuare a uccidere”: lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, riferendosi ai colloqui tenuti ieri a Istanbul tra le delegazioni ucraina, russa e statunitense. “Dobbiamo fare pressione sulla Russia affinché fermi le uccisioni. Senza sanzioni più severe, senza una pressione più forte sulla Russia, non cercheranno una vera diplomazia… Ieri a Istanbul tutti hanno visto una delegazione russa debole, impreparata e priva di poteri significativi. Questa situazione deve cambiare. Sono necessari passi concreti per porre fine alla guerra. Ci aspettiamo forti sanzioni contro la Russia da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti i nostri partner. La diplomazia deve funzionare. Ringrazio tutti coloro nel mondo che mi aiutano davvero, non con le parole, ma con la forza. C’è bisogno di pace”, ha aggiunto.

