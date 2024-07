Zelensky, ‘il nostro mare non tollera la flotta russa’

agenzia

Oggi l'Ucraina celebra la Giornata della Marina

ROMA, 07 LUG – La Marina ucraina ha dimostrato che il mare ucraino non tollera la flotta russa: lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della Marina. “La Giornata della Marina ucraina. Il giorno degli eroici guerrieri che hanno dimostrato che il mare ucraino non tollera la flotta russa e che il nemico non è all’altezza delle marine ucraine”, ha scritto Zelensky su Telegram. La Giornata della Marina è stata istituita con un decreto presidenziale il 12 giugno 2015 e ricorre la prima domenica di luglio.

