agenzia
Zelensky in completo nero, camicia nera ma senza cravatta
Abbandonata la tenuta militare dello scorso febbraio
BRUXELLES, 18 AGO – Il leader ucraino Volodymyr Zelensky, per il colloquio odierno con il presidente americano Donald Trump, ha abbandonato la tenuta militare scelta a febbraio, optando invece per un completo nero: giacca e pantaloni neri, camicia nera ma senza cravatta. Lo si evince dalle immagini postate su X dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen del loro saluto nella capitale americana.
