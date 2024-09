Zelensky, ‘in una settimana 800 bombe guidate sull’Ucraina’

agenzia

'Oltre a 300 droni kamikaze e più di 60 missili'

ROMA, 08 SET – “In una sola settimana, la Russia ha usato più di 800 bombe aeree guidate, quasi 300 (droni kamikaze, ndr) Shahed e più di 60 missili di vario tipo contro il nostro popolo”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Il terrore può essere fermato in modo affidabile solo colpendo gli aeroporti militari russi, le loro basi e la logistica del terrore russo. Dobbiamo raggiungere questo obiettivo”, prosegue Zelensky, sottolineando che il suo governo lavora ogni giorno per trovare soluzioni più forti a sostegno della difesa del Paese, per soluzioni adeguate a lungo termine. “Ne ho parlato con i miei partner alla riunione di Ramstein. Sono grato a tutti i Paesi che ci hanno sostenuto con pacchetti di assistenza adeguati”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA