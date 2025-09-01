agenzia

Il presidente Usa Trump per ora non è previsto

(ANSA-AFP) – KIEV, 01 SET – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà i leader europei giovedì a Parigi: lo ha riferito una fonte all’Afp, nel contesto degli sforzi internazionali per mediare la fine dell’invasione russa, durata tre anni e mezzo. “Stiamo pianificando un incontro del genere” tra Zelensky e i “leader europei”, ha detto la fonte, aggiungendo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “non è previsto per ora”. Un incontro del genere è previsto “per discutere delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per far progredire la diplomazia, perché i russi stanno di nuovo tirando le cose per le lunghe”, ha detto la fonte all’Afp. (ANSA-AFP).

