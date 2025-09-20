Zelensky, incontrerò Trump a margine dell’assemblea Onu

agenzia

'Parlerò di garanzie di sicurezza e sanzioni Usa a Mosca'

KIEV, 20 SET – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà il suo omologo statunitense Donald Trump la prossima settimana a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Zelensky ha dichiarato a un gruppo di giornalisti, tra cui l’AFP, che avrebbe avuto “un incontro con il Presidente degli Stati Uniti”, aggiungendo che avrebbe discusso delle garanzie di sicurezza in caso di un accordo di pace con la Russia, nonché delle sanzioni contro Mosca che il suo Paese chiede agli Stati Uniti.

