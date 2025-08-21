Zelensky, incontro con Putin solo dopo l’accordo sulle garanzie

agenzia

'Ma nessun ruolo alla Cina nella nostra sicurezza'

KIEV, 21 AGO – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che un incontro con il presidente russo Vladimir Putin sarà possibile solo dopo un accordo sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. “Vogliamo raggiungere un accordo sull’architettura delle garanzie di sicurezza entro 7-10 giorni. E sulla base di tale accordo, puntiamo a tenere un incontro trilaterale” anche con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha affermato Zelensky in un commento diffuso oggi ai media. Zelensky si oppone tuttavia a un eventuale ruolo della Cina nel garantire la sicurezza dell’Ucraina nell’ambito di un accordo di pace, citando il presunto sostegno di Pechino a Mosca. “In primo luogo, la Cina non ci ha aiutato a fermare questa guerra fin dall’inizio. In secondo luogo, la Cina ha aiutato la Russia aprendo il suo mercato dei droni… Non abbiamo bisogno di garanti che non aiutano l’Ucraina e non l’hanno aiutata nel momento in cui ne avevamo davvero bisogno”, ha dichiarato Zelensky. Per la sede del possibile incontro con Putin, il presidente ucraino sarebbe d’accordo di tenerlo in Svizzera, Austria, o anche la Turchia in quanto “Paese della Nato e membro dell’Europa”.

