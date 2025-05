Zelensky, ‘incontro in Turchia può far finire la guerra’

agenzia

Colloquio telefonico con Erdogan sui 'dettagli chiave'

MOSCA, 12 MAG – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con quello turco Recep Tayyip Erdogan per discutere i “dettagli chiave” dei negoziati in Turchia che “potrebbero contribuire a porre fine alla guerra”. Lo scrive lo stesso Zelensky su Telegram. “Riteniamo altrettanto necessaria una tregua”, aggiunge il presidente ucraino. Con Erdogan, sottolinea Zelensky scrivendo su X, “condividiamo l’opinione sulla necessità di un cessate il fuoco”. “E’ anche essenziale – prosegue – che i nostri partner assicurino il monitoraggio del cessate il fuoco”. “E’ cruciale che noi in Europa – insiste il presidente ucraino – continuiamo a lavorare insieme per ottenere garanzie di sicurezza a lungo termine. Rimarremo in costante contatto con gli Stati Uniti”.

