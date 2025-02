Zelensky invitato al summit Ue sull’Ucraina il 6 marzo

agenzia

Costa, 'Arrivare a pace completa e duratura'

(ANSA-AFP) – BRUXELLES, 27 FEB – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato invitato a partecipare al vertice straordinario dell’Ue sulla difesa e l’Ucraina per “discutere gli ultimi sviluppi”, ha annunciato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. “Per quanto riguarda l’Ucraina, c’è una nuova dinamica che deve portare a una pace completa, giusta e duratura. È quindi importante per noi scambiare opinioni sui modi per sostenere l’Ucraina e sui principi che devono essere rispettati in futuro”, ha affermato Costa nella sua lettera di invito ai capi di Stato e di governo europei. (ANSA-AFP).

