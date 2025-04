Zelensky: «La Russia ha violato 2.000 volte la tregua di Pasqua». Da Mosca nessuna proproga del cessate il fuoco

LA GUERRA

All’indomani dell’annuncio a sorpresa di una “tregua di Pasqua” da parte del presidente russo Vladimir Putin, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco: da una parte, il presidente Volodymyr Zelensky afferma che Mosca ha violato la tregua più di 2.000 volte; dall’altra il ministero della Difesa russo denuncia morti e feriti a causa degli attacchi ucraini.

Ufficialmente, la tregua è iniziata alle 18:00 di ieri (le 17:00 in Italia) e terminerà alla mezzanotte di oggi (le 23 italiane di domenica). Tuttavia, entrambe le parti denunciano vittime.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver violato la tregua di Pasqua più di 2.000 volte, ma ha sottolineato che nel corso della giornata non è stato effettuato alcun attacco aereo russo. «”Dall’inizio della giornata, l’esercito russo ha violato il cessate il fuoco dichiarato da Putin più di 2.000 volte (…). Tuttavia, oggi non è stato emesso alcun allarme aereo», ha dichiarato Zelensky su Telegram, proponendo di estendere di 30 giorni la tregua per gli attacchi con droni e missili a lungoraggio contro le infrastrutture civili.

La tregua pasquale scadrà alla mezzanotte di oggi e il presidente russo Vladimir Putin non ha impartito alcun ordine per estenderla, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov

I russi hanno effettuato la notte scorsa 59 bombardamenti e 5 attacchi in varie direzioni della linea del fronte, scrive Zelensky su Telegram sulla base di un rapporto dell’esercito aggiornato alle ore 6:00 di questa mattina (le 5:00 in Italia). Dalla mattina di Pasqua, aggiunge, «possiamo dire che l’esercito russo sta cercando di creare un’impressione generale di cessate il fuoco, ma in alcuni luoghi non abbandona i singoli tentativi di avanzare e infliggere perdite all’Ucraina». Il presidente ucraino sottolinea quindi come col passare delle ore i bombardamenti russi siano in aumento, così come l’utilizzo di droni kamikaze. Da parte sua, il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin, rende noto che un uomo è stato ucciso ieri sera in seguito a un attacco con droni russi, mentre Zelensky precisa che nel complesso l’esercito russo ha effettuato quasi 387 bombardamenti tra le 18:00 di ieri e mezzanotte, oltre a 19 attacchi, a cui si aggiungono altre 26 operqzioni di assalto tra mezzanotte e le 12:00. «La Russia deve rispettare pienamente le condizioni del silenzio. Resta valida la proposta ucraina di attuare e prorogare il silenzio per 30 giorni dopo la mezzanotte di oggi», sottolinea il capo dello Stato ucraino.

Mosca, da parte sua, accusa Kiev di aver ripetutamente violato il cessate il fuoco, tentando nella notte di attaccare le posizioni russe nel Donetsk occupato. Gli attacchi sono stati «respinti», precisa il ministero, ma hanno provocato «morti e feriti tra la popolazione civile». Nello specifico, Mosca denuncia che le zone di confine delle regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod hanno subito 12 bombardamenti, 33 attacchi con droni e sette lanci di munizioni. L’esercito russo, aggiunge, rispetta «rigorosamente» il cessate il fuoco, in conformità con gli ordini del Presidente Vladimir Putin.